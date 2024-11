Roma, 9 nov (Adnkronos) - "Questa è una manovra, come ha ammesso lo stesso ministro Giorgetti, fatta con 20 miliardi di tagli, ed è per questo che lavoratori, pensionati e medici scendono giustamente in piazza". Lo ha detto Francesco Silvestri, capogruppo M5s alla Camera, a Sky Agenda.

"In particolare sulla sanità si è assistiti a una pericolosa inversione di tendenza. Lo stesso vale su temi come la sicurezza, dove si sta applicando un turnover che danneggia le forze di polizia che devono fronteggiare la crescita dell’insicurezza avvenuta sotto il governo Meloni. Basta dire che non c’erano risorse", ha aggiunto.

"Si potevano prendere, ad esempio, dagli extraprofitti bancari, dove l’esecutivo ha rigettato la mia proposta ed è avvenuta una vera e propria farsa. Il governo non ha chiesto un euro in più alle banche e si è limitato a chiedere un anticipo sulle tasse che avrebbero già dovuto pagare", ha detto ancora Silvestri.