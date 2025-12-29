

Roma, 29 dic (Adnkronos) - La seduta della Camera per l'esame della manovra oggi andrà avanti 'a oltranza', fino al termine dell'esame degli Odg. E' l'accordo tra i gruppi parlamentari ribadito nella Conferenza dei capigruppo che si è svolta nel pomeriggio a Montecitorio.

Il programma dei lavori prevede le dichiarazioni di voto e poi il voto per appello nominale sulla fiducia dalle 20.20. Dalle 22 circa l'esame del provvedimento, con 26 votazioni sullo stato di previsione e l'esame degli Odg per tutta la notte fino al termine degli Ordini del giorno. Per domani è stato già fissato il via alle 11 delle dichiarazioni di voto in dirette Tv su Raiuno con il termine dell'aula entro le 13.

