Roma, 6 nov. (Adnkronos) - “Ai manager 408 € all’anno. Agli operai 23. Lo dice l'Istat. La destra è partita ‘underdog’, ma si è accomodata subito nel salotto buono. Danno di più a chi ha di più e non danno nulla a chi sta male. Quelli che non contano niente non sono in cima ai pensieri di Palazzo Chigi”. Così sui social il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.
Manovra: Scotto (Pd), 'Istat conferma, governo Robin Hood al contrario'
6 novembre, 2025 • 17:03
