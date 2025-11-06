

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - “Ai manager 408 € all’anno. Agli operai 23. Lo dice l'Istat. La destra è partita ‘underdog’, ma si è accomodata subito nel salotto buono. Danno di più a chi ha di più e non danno nulla a chi sta male. Quelli che non contano niente non sono in cima ai pensieri di Palazzo Chigi”. Così sui social il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.

