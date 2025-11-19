

Roma, 19 nov (Adnkronos) - "Negli emendamenti condivisi alla Manovra tocchiamo tutti i temi: lavoro, politiche industriali, welfare, sanità, scuola. Una visione diversa che vogliamo portare e che dà le risposte che purtroppo la Manovra del governo Meloni non sta dando, ha l'onesta intellettuale di chiarire che il suo contributo alla crescita del Paese sarà zero. La Commissione europea mette il nostro Paese fanalino di coda tra i Paesi europei per prospettiva di crescita". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein.

