Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Bisogna che Giorgia Meloni la smetta di litigare con le calcolatrici. Oggi la fondazione Gimbe ha chiarito che mancano 19 miliardi sulla sanità pubblica, anche solo per rispettare gli impegni che questo governo prende. Ci ritroviamo una volta ancora, come per il decreto che doveva magicamente battere le liste d'attesa senza mettere un euro, a un pericoloso disinvestimento sulla sanità pubblica. Le persone non riescono più a curarsi, 4,5 milioni di italiani hanno già rinunciato a curarsi. Noi continueremo a insistere come Pd per avere più risorse per la sanità pubblica e per sbloccare le assunzioni, perché la salute non è una merce e non accetteremo che questo governo continui sulla strada della privatizzazione strisciante della sanità pubblica e lo dico con maggiore enfasi da questa regione, l'Emilia Romagna". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, in un punto stampa a Modena.