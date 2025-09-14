

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Fuori dal palazzo in cui si è rinchiusa, c'è un'Italia che Meloni non ascolta. Una realtà che non è quella raccontata dalla propaganda". Lo dice Elly Schlein alla festa dell'Unità di Reggio Emilia. "Questo trimestre è con il segno meno. Speriamo che non duri. Senza il Pnrr saremmo in recessione. In questo quadro economico e sociale così fragile questo governo dimostra di non avere una visione. Probabilmente sarà la terza manovra senza respiro".

