

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "E' una Manovra che taglia pure sui trasporti. Mentre Sanchez garantisce un abbonamento ai giovani a 30 euro al mese per viaggiare in tutta la Spagna, qui il ministro Salvini taglia i fondi al trasporto pubblico locale, aumenta anche i pedaggi. Ho capito che anche questo è colpa dei giudici, quindi è colpa dei giudici se Salvini non sa fare il ministro". Lo dice Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulla Manovra alla Camera.

