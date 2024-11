Roma, 13 nov. - (Adnkronos) - “La manovra del governo è recessiva, la crescita del Paese è per tre quarti trainata dal Pnrr, non c’è un investimento per il rilancio dell’economia. E’ una manovra di austerità, tutta tagli e senza investimenti”. Lo ha detto Elly Schlein presentando le proposte del Pd sulla manovra.