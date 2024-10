Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo gli insegnanti meno pagati d'Europa. Che fare? Non quello che fa il governo. Dalla manovra abbiamo appreso con una grossa doccia fredda che vogliono ridurre l'organico nelle scuola di 6000 insegnanti e 2000 amministrativi, non si vedevano tagli così dal 2008. E' questione di priorità: bisogna mettere più risorse nella manovra per il rinnovo dei contratti". Così Elly Schlein a Diritto e Rovescio su Rete4.