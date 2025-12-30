Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "E' una Manovra di promesse tradite. Dovevate abolire la Fornero e avete allungato l'età pensionabile e abolito Opzione Donna. Dovevate abolire le accise e le avete aumentate. E' sempre colpa di qualcun altro? Dopo 3 anni di governo non vi crede più nessuno". Lo dice Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulla Manovra alla Camera.
**Manovra: Schlein, 'promesse tradite, non vi crede più nessuno'**
30 dicembre, 2025 • 12:03
