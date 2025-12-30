

(Adnkronos) - "La prima preoccupazione degli italiani sono il caro vita e le liste d'attesa per la sanità. Non lo dice il Pd, lo dicono le ultime rilevazioni che avete letto tutti ieri. E se ci pensate sono le cose che fanno la dignità quotidiana delle persone: mangiare e curarsi", sottolinea la segretaria del Pd.

"Questa è la carne viva delle diseguaglianze che sono aumentate in questo Paese. Una manovra che non è in grado di affrontare le prime preoccupazioni degli italiani è una manovra sbagliata, che va in direzione sbagliata. E' una manovra di austerità e lo state anche rivendicando. E' una manovra che prevede la crescita a zero mentre la Commissione europea certifica che siamo pannellino di coda penultimi in Europa per il prossimo anno. Questo nonostante il Pnrr, lo straordinario contributo che ha dato, nonostante il partito di Giorgia Meloni non l'abbia nemmeno voluto".

"Una manovra che non fa nulla sul costo delle bollette, le più care d'Europa, mentre c'è un calo della produzione industriale da 34 mesi quasi consecutivi e intanto non c'è uno straccio di politica industriale nella vostra manovra, mentre ci sono 10.000 operai nell'ex-Ilva che sono a rischio e che stanno protestando per questo. È una manovra che non dice nulla e non fa nulla per proteggere le imprese, i lavoratori e le famiglie dai dazi di Trump che avete subito in silenzio, minimizzandoli mentre Confindustria diceva che sarebbero saltati 20 miliardi di export e Svimez racconta che sono a rischio 100.000 posti di lavoro, ma anche sui dazi nulla, anzi, avevate promesso un piano da 24 miliardi che completamente sparito nel nulla".

