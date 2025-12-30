Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Una manovra che non riesce ad affrontare le prime preoccupazioni degli italiani è sbagliata. E' una manovra di austerità". Lo dice Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulla manovra alla Camera. austeritù
**Manovra: Schlein, 'non risponde a preoccupazioni italiani, austera e sbagliata'**
30 dicembre, 2025 • 11:53
