

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Anche oggi avete preso a sassate il Green Deal. Vorrei ricordarvi che tutti gli atti attuativi li avete negoziati e adottati voi. Ha detto che per la transizione servono risorse. È vero, servono risorse. Ma allora perché non si batte con noi per 800 miliardi all'anno di investimenti comuni europei che accompagnano le imprese nella conversione? Lo vuole fare con questa manovra rinunciataria? La più piccola da che si ricordi, una manovra di austerità che prevede la crescita a zero, senza nulla sulla casa. In tre anni avete solo cancellato il fondo affitto da 330 milioni e ora tante famiglie rischiano lo sfratto". Lo dice Elly Schlein nell'intervento alla Camera rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni.

