

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Hanno buttato 800 milioni in Albania e messo lì agenti quando mancano nelle nostre città. Con tutte le opposizioni abbiamo presentato un pacchetto di 16 emendamenti condivisi e uno di questi emendamento riguarda proprio questo: riportare in Italia le risorse impiegate in Albania e siano usate per la sicurezza". Lo dice Elly Schlein concludendo l'assemblea degli amministratori Pd a Bologna.

