

Roma, 14 nov (Adnkronos) - "Insieme alle altre opposizioni abbiamo presentato 16 emendamenti condivisi per aumentare la coesione sociale, per aumentare la competitività di questo Paese, emendamenti che toccano il lavoro, il salario minimo, le politiche industriali, la sanità, la scuola, il welfare, il sostegno alle piccole e medie imprese". Lo ha detto a Bologna Elly Schlein parlando della manovra.

"Daremo quindi il nostro contributo per riuscire a migliorare una manovra che non ha respiro, che è di austerità e che purtroppo non aumenta la crescita di questo Paese e vede crescere solo le diseguaglianze”, ha aggiunto la segretaria del Pd.



