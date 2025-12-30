

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Negli anni del governo Meloni è scesa la spesa pubblica sulla sanità, sulla scuola, sulla ricerca, sulle politiche industriali e sulla casa. Dove aumenta? Sulla spese militari per aver accettato l'irrealistico e sbagliato obiettivo di portarla al 5 per cento come ha chiesto Trump. Dovevano fare come Sanchez e dire di no". Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, davanti a Montecitorio.

