

Roma, 19 nov (Adnkronos) - "Leggo che Lega avrebbe presentato un emendamento per evitare l'allungamento dell'età pensionabile. La trovo una cosa curiosa visto che è il loro governo, il loro ministro Giorgetti, che ha stabilito l'allungamento dell'età pensionabile per il 96% dei lavoratori tra cui le forze dell'ordine, che noi sosterremo in questa battaglia. Abbiamo presentato un pacchetto di 16 emendamenti condivisi con le forze della nostra coalizione tra i quali uno che blocca l'aumento dell'età pensionabile per le forze dell'ordine". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein.

