Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "So che questo vi fa arrabbiare ma è l'Istat che lo dice: questa manovra aiuta i più ricchi perché l'85 per cento della riduzione delle aliquote va alle famiglie più ricche". Lo dice Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulla manovra alla Camera.
**Manovra: Schlein, 'aiuta più ricchi, non vi arrabbiate, lo dice l'Istat'**
30 dicembre, 2025 • 12:03
Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "So che questo vi fa arrabbiare ma è l'Istat che lo dice: questa manovra aiuta i più ricchi perché l'85 per cento della riduzione delle aliquote va alle famiglie più ricche". Lo dice Elly Schlein nelle dichiarazioni di voto sulla manovra alla Camera.