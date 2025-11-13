

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Ieri Meloni ha detto che questa è la prima manovra che non taglia gli enti locali. E' fantastico: l'anno scorso hanno fatto 8 miliardi di tagli per i prossimi 5 anni. Quest'anno i comuni perdono trecento milioni tra spesa corrente e investimenti. Non potranno pagare la pulizia comunali, i trasporti pubblici locali". Lo dice Elly Schlein alla presentazione alla Camera del nuovo numero di Italianieuropei.

