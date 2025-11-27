

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - “Siamo in anticipo rispetto agli altri anni, secondo me il 19 dicembre potrebbe esser l’ultimo giorno per mandarla alla Camera, perché no, potremmo anche provarci”. Così la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli di Forza Italia, a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

“I conti dello Stato hanno la priorità, con gli ingredienti che abbiamo cucineremo una super ricetta. Io spero di portare a casa una defiscalizzazione per gli straordinari degli infermieri, lo spero davvero, ci proverò”, conclude.

