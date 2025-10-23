

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Io penso che qualsiasi manovra, rispetto a come esce dal governo, possa essere migliorabile e il Parlamento può migliorarla. Ci sono dei cambiamenti e interventi che si possono fare e avremo il tempo di poterne discutere. Sugli affitti brevi sicuramente ci sarà un nostro emendamento che cercherà di rimettere le cose a posto". Così il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, intervenendo a Start su Sky TG24.

"Effettivamente è saltata la stretta - prosegue - ma nel momento in cui si dice che sale la tassazione per tutti quelli che usano intermediari alla fine vorrebbe comunque dire coinvolgere il 90% e questo non ci soddisfa".

"È evidente che con la manovra ogni forza politica non possa ritenersi soddisfatta su tutto, quando si governa si fanno compromessi e quindi si riesce a portare a casa qualcosa. Noi almeno una soluzione la troviamo", conclude.

