

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Boccia cancelli dalla sua testa l’idea che ci fermeremo sull’autonomia differenziata. Evocare la Costituzione per frenare una riforma che di fatto la applica è pretestuoso. Non faremo nessun passo indietro sull’autonomia, che peraltro significherebbe lasciare il Paese stesso indietro". Lo afferma il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo.

"Ricordiamo inoltre al Pd -aggiunge l'esponente del Carroccio- che c’è anche l’attuazione del federalismo fiscale, una milestone del tanto celebrato Pnrr. Dunque, prima i Dem se ne faranno complessivamente una ragione e prima cominceranno anche loro a fare gli interessi di tutto il Paese”.

