

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "La tutela del libero mercato e dell’iniziativa economica è uno dei capisaldi del governo e uno dei principi cardine della coalizione di centrodestra che premia l’impresa e la sostiene. Anche sul tema degli affitti brevi ritengo che non si possa regolamentare il mercato economico attraverso la tassazione di piccoli proprietari che decidono di investire nel comparto strategico del turismo e della ricettività". Così Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati.

"L’aumento della tassazione per i proprietari di B6B va bloccato. Cosa ben diversa è lavorare sulle regole generali, affinché vi sia una minore pressione sui centri storici. Ben venga quindi una progressiva regolamentazione e riordino delle licenze. La libertà di iniziativa economica va premiata e sostenuta, garantendo regole di buon senso, valide per tutti", conclude.

