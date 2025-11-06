

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Rispondendo alle commissioni Bilancio di Camera e Senato l'Istat ha detto in modo inequivocabile quello che sosteniamo da tempo: la manovra del governo Meloni ha una natura classista e mira, come nel caso del modo in cui è stato strutturato il taglio dell'Irpef, a dare oltre l'85% delle risorse alle famiglie più benestanti. Carezze alle banche, alle assicurazioni, Iniquità e armi sono gli unici elementi presenti in questa legge di bilancio. Niente invece su sanità, salari, scuola e trasporti. Questa Destra svela una volta di più tutto il suo disprezzo per le persone più povere e in difficoltà". Così in una nota Riccardo Ricciardi, capogruppo M5s alla Camera.

