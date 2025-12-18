

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Che questa manovra fosse una manovra di guerra era ormai chiaro e lo denunciamo da mesi, ma con l'emendamento con cui la maggioranza dà un'ulteriore spinta alla produzione e al commercio di armi si svela tutta l'ipocrisia di Giorgia Meloni. Si stanno usando i soldi dei cittadini, non per la sanità, non per la scuola, non per i trasporti, ma per soffiare sulle tensioni internazionali e così facendo arricchire le grandi lobby delle armi vicine a Von der Leyen, Crosetto e a questo esecutivo". Lo afferma in una nota Riccardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera.

"Gli italiani sono stanchi di essere bombardati dal terrorismo psicologico di chi parla di presunte invasioni straniere solo per creare le condizioni politiche necessarie per giustificare le speculazioni economiche e finanziarie che sono dietro al riarmo. Come Movimento faremo di tutto per contrastare questa deriva e far valere le ragioni di milioni di cittadini".

