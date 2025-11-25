

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Trovo incredibile che in questa manovra si continuino ad alimentare spese di carrozzoni come il Cnel, Brunetta l'hanno beccato mentre si alzava lo stipendio. Le tasse che noi paghiamo vanno nelle spese dei carrozzoni, strutture che con Meloni sono tornate a respirare e prendere soldi perché l'importante è accontentare tutti con prebende. E allora succede che aumenti la pensione a Brunetta ma non la aumenti agli italiani". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi durante l'evento 'la legge di bilancio peggiore degli ultimi 30 anni', organizzato dal partito alla Camera di Commercio di Roma.

"Il Garante della Privacy che viola la privacy dei propri dipendenti, neanche in una commedia anni '70". E "l'Agenzia per la Cybersicurezza continua ad assumere senza risolvere un problema. Sono soldi delle tasse che vanno nei carrozzoni dei palazzi". "Vanno tagliati i costi", conclude.

