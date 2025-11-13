

Roma, 13 nov (Adnkronos) - "Davanti alla Manovra meno ambiziosa e più mediocre degli ultimi 30 anni, la manovra che ci fa rimpiangere persino Tremonti", il centrosinistra ha "un calcio di rigore davanti. E lo sta battendo nella direzione opposta, trasformando un rigore in autogol". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Sembra quasi che nel centrosinistra ci sia chi tifa… per Fratelli d’Italia! Altrimenti non si spiegano certe uscite di questi giorni. Bisogna incalzare Giorgia Meloni chiedendo Più sicurezza e Meno Tasse. Mentre lei ha aumentato la pressione fiscale e visto crescere i reati in questo Paese mentre poliziotti e carabinieri giocano a burraco in Albania (e non per colpa loro)", prosegue il leader di Iv.

"Daremo battaglia in Parlamento sulla legge di bilancio ma prima di tutto serve una diversa narrazione, concentrata sulle famiglie e sul ceto medio in un Paese in cui il costo degli alimentari è cresciuto del 24% negli ultimi quattro anni. Lo capiamo che questa è un’emergenza enorme e dobbiamo lavorare su questo anziché fermarsi agli slogan ideologici?", sottolinea Renzi.

