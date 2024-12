Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "⁠In Legge di Bilancio si aumenta lo stipendio dei ministri non parlamentari. Mi dicono: ah, è populismo. Un ministro non parlamentare prende troppo poco. Amici, lo so bene. Quelli che ci accusano di populismo dovrebbero ricordare che io ho fatto il premier da non parlamentare. E prendevo – da premier – esattamente la cifra che sembra troppo bassa ai sottosegretari di oggi. Eppure non ho chiesto di raddoppiarla, come hanno fatto loro. Sarà anche populismo ma vi sembra normale che col Governo Meloni si siano trovati fondi per le segretarie di Lollobrigida, lo stipendio di Giuli, l’indennità di Brunetta e non per il ceto medio? Vi sembra troppo populista detta così?". Lo scrive sulla sua enews Matteo Renzi.