Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni ha personalmente voluto una legge ad personam contro di me in sede di Legge di Bilancio". "Provo imbarazzo per chi usa il potere della maggioranza per fare leggi contro gli avversari: è un atteggiamento da Repubblica delle Banane. E come se non bastasse si dice che per determinate categorie di persone si può tassare il lavoro al 100%: siamo all’esproprio proletario. Ci voleva un governo di destra per avere finalmente un po’ di Unione Sovietica in Italia". Lo scrive sulla sua enews Matteo Renzi, tornando sulla norma in legge di bilancio per i parlamentari che hanno business all'estero.

"La mia reazione è molto semplice: sorrido. Non mi arrabbio, non urlo, non inveisco. Penso che in questi anni siano stati moltissimi quelli che hanno provato a buttarmi fuori dalla politica. Alcuni PM, in primis. I grillini. I diffusori di fake news. Chi mi ha diffamato sui giornali e sulla rete. Sono in tanti. Eppure io sono ancora qua, col sorriso. Vogliono cambiare le leggi pur di farmi fuori? Ci provino. Non ci riusciranno": "non ci si arrabbia, amici cari, anche davanti all’assurdo. Ma non si molla, nemmeno di un centimetro".