

Roma, 21 ott (Adnkronos) - "È arrivata la Legge di Bilancio meno ambiziosa degli ultimi vent’anni. Trovo normale che la Meloni cerchi di parlare di altro e rilanci ogni giorno sulle polemiche che leggiamo in queste ore". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Credetemi, ho visto molte leggi di bilancio. Una roba così mediocre, mai! Una paccottiglia di misure inutili, talvolta dannose, messe insieme senza uno straccio di visione Paese", prosegue il leader di Iv aggiungendo, tra l'altro: "La pressione fiscale schizza quasi al 43%. Il ceto medio soffre. Su questo il centrosinistra deve svegliarsi. È a rischio il portafoglio, non la democrazia".

