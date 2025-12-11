Roma, 11 dic (Adnkronos) - "Intervento in aula per la legge di Bilancio ragionevolmente tra venerdì e sabato della settimana prossima". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews, a proposito della sua agenda parlamentare.
Manovra: Renzi, 'in aula in Senato tra venerdì e sabato prossima settimana'
11 dicembre, 2025 • 13:03
