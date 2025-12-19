

Roma, 19 dic (Adnkronos) - "Penso davvero che Meloni e Salvini dovrebbero essere 'spernacchiati' a vita (ho messo questa parola tra virgolette perché è una parola usata da Salvini). Nel frattempo, comunque finisca la telenovela emendamento, Giorgetti ha perso la faccia". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews a proposito della manovra.

