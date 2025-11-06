

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni aveva promesso meno tasse e più sicurezza. Oggi abbiamo il contrario. In due anni di pieno governo Meloni, 2023 e 2024, il numero di persone che rinuncia a curarsi è passato da 4,5 milioni a 3,8 milioni. Nel giro di un anno 1 milione di italiani deve scegliere se mangiare o curarsi. E' la manovra meno ambiziosa degli ultimi 30 anni. Non hanno mantenuto le promesse". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Otto e mezzo su La7.

"Per Giorgia Meloni è sempre colpa dei governi precedenti. Ma il suo si accinge a diventare il governo più longevo di tutti, non funziona più. Sulla sicurezza stanno aumentando i reati dei minorenni rispetto al periodo pre-covid. Tutti i giorni c'è un alibi, Meloni è cintura nera di alibi. Il problema della sinistra è che su questi temi bisognerebbe essere più duri. Balbetta perché c'è un po' l'idea che siano argomenti appaltati alla destra. In realtà, dopo tre anni di governo la nostra scommessa, di Casa riformista, è dire che sono responsabilità di Meloni. La sinistra deve parlare in modo diverso di sicurezza e tasse", conclude Renzi.

