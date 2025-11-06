

Roma, 6 nov (Adnkronos) - "Secondo i dati pubblicati oggi da Istat, oltre un milione di persone ha rinunciato lo scorso anno a curarsi perché non ha i soldi per farlo. Questo dato segna la sconfitta più grande per un Governo: nessuna statistica è più drammatica di chi dice che oltre un milione di connazionali rinuncia a cursarsi per mangiare. Lancio un appello a Giorgia Meloni: venga in Parlamento, si confronti con le opposizioni e cambiamo insieme la Legge di Bilancio. Questo dato è drammatico, non si può far finta di niente". Lo scrive sui sociale Matteo Renzi.



