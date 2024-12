Roma, 17 dic (Adnkronos) - "La Meloni fa una norma ad hoc contro di me perché le sto sulle scatole. Finché stavo nel cento non mi diceva niente, da quando sono tornato nel centrosinistra e vede che aritmeticamente rischia di perdere ha iniziato a farmi la guerra, che per me è una coccarda". Lo ha detto Matteo Renzi a Di martedì, su La7, parlando della norma 'anti Renzi' in manovra.