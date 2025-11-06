

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni 10 anni fa, con la vocina molto soft che ha sempre avuto, ha fatto una conferenza stampa sotto Palazzo Chigi dicendo che la pressione fiscale andava portata al 40% altrimenti era un furto. Da quando è al governo è arrivata al 42%. Abbiamo bollette e costo della vita più cari. A loro non interessa la pressione fiscale, interessano i sondaggi". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Otto e mezzo su La7.

