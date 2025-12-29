

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto stare insieme tenuta dei conti e crescita, con due guerre distanti da noi solo mille chilometri. La lista sarebbe lunga. Mi fermo qui. Non prima di aver citato una simpatica scena del film 'La Terrazza' di Ettore Scola. Vittorio Gasmann in una festa radical chic interpretava la parte di un deputato della sinistra. Si rivolgeva a una ribelle Stefania Sandrelli, scambiata per fascista (in realtà era una gruppettara ante litteram) domandandole con un sarcasmo che con educazione e ironia indirizzo all’opposizione: 'A che ora è la rivoluzione? E come bisogna venire? Già mangiati?'". Lo ha affermato Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia, nella dichiarazione di voti sulla fiducia posta alla Camera sulla legge di Bilancio.

