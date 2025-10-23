

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "La maggioranza è nel pallone: litigano in modo furioso tanto che i litigi arrivano anche sui giornali mentre fino ad ora rimanevano nelle segrete stanze. Litigano perché la legge di bilancio investe una cifra mostruosa sugli armamenti e sulle tecnologie ad essi connesse e non hanno i soldi per il welfare". Così Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra intervenendo a Tagadà su La7.

"Anche perché non hanno nessuna intenzione di mettere mano al fisco ingiusto che oggi grava principalmente sul reddito da lavoro dipendente. E per finire non hanno nemmeno una prospettiva, una visione per il futuro, e questo è il problema principale", conclude.

