

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “Il governo sta trasformando la legge di bilancio in una rissa da bar tra vicepremier, irrispettosa per la condizione sociale del Paese. Prima mentono al Parlamento approvando una relazione di finanza pubblica con numeri differenti da quelli inseriti nel Documento di Programmazione di Bilancio inviato a Bruxelles". Così i presidenti dei gruppi parlamentari del Pd Francesco Boccia e Chiara Braga.

"La manovra che conferma riduzione delle risorse e tagli rispetto alle esigenze di Sanità, Scuola e trasporti, passa a 18 miliardi ipotizzando coperture per 4 miliardi per il 2026 dagli extraprofitti che diventerebbero 11 nel triennio. E nemmeno dopo mezza giornata scatta la rissa nel governo".

"Ci saremmo aspettati rispetto verso il Parlamento, con l’invio immediato della manovra, invece Tajani e Salvini litigano in pubblico prima ancora di trasmetterla, come se la legge di bilancio fosse cosa loro, diventando di fatto terreno di scontro personale. Salvini rivendica che “le banche metteranno 5 miliardi con gioia”, mentre Tajani la settimana scorsa ha ribadito che “una tassa sugli extraprofitti è roba da Urss” e oggi sottolinea che non ci sarà mai”. Di quali 18 miliardi parla Giorgetti? Dove sono? Visioni opposte che dimostrano solo una cosa: non pensano al Paese, ma ai loro interessi. È inaccettabile che la manovra dello Stato, che riguarda la vita reale degli italiani, tra pensioni insufficienti, sanità privatizzata, famiglie e imprese in difficoltà, venga usata per un regolamento di conti nel governo. E’ ora di finirla con la rissa nel governo. Giorgia Meloni trasmetta la manovra al Parlamento e accetti un confronto con le opposizioni per il bene del Paese”.

