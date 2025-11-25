

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "Sicurezza e riduzione delle tasse sono le priorità di Italia Viva negli emendamenti segnalati alla legge di bilancio. Chiudiamo gli inutili centri in Albania e riportiamo in Italia i 500 agenti che si trovano lì, destinando le risorse e il personale al controllo delle nostre città e delle nostre stazioni, all'illuminazione delle strade e alle telecamere. I reati sono in aumento e non si vive sicuri". Così la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva e componente della commissione Bilancio di palazzo Madama, durante l'evento sulla legge di Bilancio organizzato da Italia Viva.

"Proponiamo poi di togliere fondi al Cnel per finanziare la Start tax, il taglio Irpef per la fascia di età 25-40 anni, e la detassazione del Tfr. Abbiamo fatto anche un grande lavoro sulla sanità, sulla disabilità, con misure rivoluzionarie a favore della mobilità delle persone con disabilità, e sulla lotta alla violenza di genere, con il reddito di libertà e la proposta degli psicologi nelle scuole e nelle aziende. Una serie di interventi per risolvere i problemi reali delle persone", conclude.

