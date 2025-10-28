

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - “Anche Confindustria ha preso atto della inconsistenza della legge di bilancio. I miliardi per le imprese millantati dal ministro Urso semplicemente non esistono e hanno fatto sobbalzare il presidente Orsini. La verità è che in questa manovra non c’è nulla per lo sviluppo e la crescita, nulla per la produzione industriale che è in calo da oltre due anni”. Così la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva.

“Per imprese e famiglie restano irrisolte tutte le criticità: l’aumento delle tasse, il caro bollette, i salari troppo bassi, la sanità al collasso, l’inflazione, il carrello della spesa. La manfrina sulle banche e i litigi interni, dai quali puntualmente Tajani esce sconfitto, non cambiano la sostanza: in questa manovra non c’è visione del Paese”, conclude.

