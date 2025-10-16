

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - “I dati che stanno emergendo in questi giorni confermano, purtroppo, l’ennesima mazzata per il ceto medio. Nonostante i proclami e gli annunci trionfali, il governo continua a disattendere le promesse fatte, lasciando famiglie, lavoratori e piccoli imprenditori senza risposte concrete”. Così Ubaldo Pagano, capogruppo del Partito democratico in commissione Bilancio.

“Ancora una volta – prosegue – assistiamo a un’operazione di propaganda che si scontra con la realtà dei numeri. Il ceto medio, già duramente colpito dall’inflazione e dal caro vita, si ritrova ora a dover fronteggiare tagli indiretti, mancati sostegni e una manovra economica che non offre alcuna visione per la ripresa sociale ed economica del Paese.”

“È evidente che le scelte dell’esecutivo penalizzano chi tiene in piedi l’Italia: famiglie che lavorano, professionisti, giovani che cercano stabilità. Il Partito democratico continuerà a battersi in Parlamento per una legge di bilancio equa, che non scarichi ancora una volta il peso delle difficoltà sulle spalle dei soliti noti”, conclude.

