

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “È chiaro che il Parlamento è sovrano e avrà la possibilità di decidere. Rispetto al tema dell’aliquota per la prima casa in affitto breve si è detto chiaramente, anche dal governo e dal presidente del Consiglio, che se il Parlamento troverà un’intesa non ci saranno ovviamente difficoltà ad attuare quello che il Parlamento deciderà”. Così Marco Osnato di Fratelli d’Italia, intervenendo a Start su Sky TG24.

“Credo che il tema è sicuramente significativo ma non è il tema centrale di questa legge di bilancio che offre tantissime altre opportunità. Sarà serenamente frutto di un dibattito e se il Parlamento deciderà di mantenere l’aliquota al 21% non sarà una tragedia e si troveranno coperture che non sono nemmeno così elevate in questo caso. La riflessione va fatta sull’equità o meno di questa misura. Io sono abbastanza convinto che sia giusto tutelare gli affitti più lunghi ma con molta serenità rispetto a quello che deciderà il Parlamento”, conclude.

