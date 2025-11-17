

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Non si capisce come sia possibile che un parlamentare di Fratelli d'Italia, in sede di bilancio, con un emendamento abbia potuto pensare di modificare il diritto di sciopero consacrato dalla Costituzione. Un diritto riconquistato al costo di molto sangue e dure lotte. Un diritto che fu sacrificato per primo proprio dall'avvento del fascismo. Oggi si sta scherzando col fuoco e anche il fatto che si faccia un passo indietro non lascia comunque tranquilli, perché quell'emendamento è molto indicativo di quali sono le intenzioni di alcuni". Così in un video sui social l'ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Pd Andrea Orlando.

