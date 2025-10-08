

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Da decenni si scagliano contro la dittatura dello spread e delle banche. Oggi la destra si vanta della stabilità finanziaria. Che però costa, in termini di tagli alla spesa. E allora per coprire le conseguenze sociali si inventano che è il modo di evitare un golpe finanziario. Come quelli che hanno portato la sinistra al potere, aggiungono. Naturalmente si tratta di una cretinata, per nascondere una contraddizione. Eppure alcuni di loro di golpe se ne intendono…". Così sui social l'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd Andrea Orlando.

