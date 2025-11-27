

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - Nel pomeriggio a Palazzo Chigi l’esecutivo incontrerà, secondo quanto si apprende, i rappresentanti di banche, assicurazioni e imprese sulle modifiche alla manovra tracciate nel vertice di maggioranza che si è svolto ieri, sempre a Palazzo Chigi. Al tavolo di oggi dovrebbero essere presenti il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il numero due del Mef, Maurizio Leo.

