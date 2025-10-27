

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Io non sono particolarmente preoccupato perché questa è la coda di un dibattito che già c’è stato e ha portato alla definizione in manovra di una norma che è stata condivisa con il sistema bancario e che porta un contributo significativo del sistema bancario stesso perché sono 4 miliardi nel 2026 e 9 nel triennio". Così il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi, ospite al programma Start di Sky Tg24.

"Un contributo straordinario - prosegue - non una tassa strutturale per attraversare questo momento ancora di grande difficoltà, per destinare queste somme ad aumentare la dotazione della sanità. Per il resto mi pare che sia un po’ di campagna elettorale".

"Patuelli rivendica il fatto che le banche italiane non sono questo benefattore senza rivendicare quello che fanno per il sistema Paese. Lo rivendicano, dicono che la tassazione è più alta che nel resto d’Europa ed è una verità. Dicono che hanno sempre contribuito e che sarà ora anche di girare pagina e di attaccare il sistema bancario ma lui fa il presidente dell’Abi ed è scontato che parli così. Noi pure sosteniamo che bisogna abbassare i toni. La Lega ha anche il ministro del Tesoro che è stato attore principale della definizione di questa norma che c’è e che secondo noi va bene perché va nella direzione auspicata da Forza Italia cioè di evitare guerre fratricide nel sistema del Paese", conclude.

