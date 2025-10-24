

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Vogliamo che la norma resti così com'è oggi: 21% di tassazione per chi affitta la prima casa e 26% su tutte le altre. Non c'è alcun motivo per cambiare una legge che è stata frutto di una lunga mediazione nella manovra del 2024, due anni fa". Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, intervistato da Affaritaliani.

"Siamo d'accordo - prosegue - a ridurre la spesa improduttiva e non essenziale. I ministeri hanno già fatto molti sacrifici ed è giusto che si continui a ridurre la spesa improduttiva, ma assolutamente non accetteremo che si taglino i servizi ai cittadini". "Le parole del nostro segretario Tajani sono chiare. Alcune norme, prima della bollinatura della Legge di Bilancio, erano state inserite senza che fossero state discusse nella maggioranza. E quindi a decidere è la politica e non certo i tecnici del ministero dell'Economia magari utilizzando algoritmi. Questo è il senso delle parole di Tajani". "C'è tutto il tempo in Parlamento per discutere e approfondire tutte le norme, vogliamo un confronto serio nel merito delle singole questioni. C'è il tema del reperimento delle risorse e ogni forza politica deve sempre tenerlo a mente. Siamo i primi a dire che i conti pubblici vanno salvaguardati e per questo abbiamo rinunciato a estendere la platea dei beneficiari della riduzione dell'aliquota Irpef al 33% fino a 60mila euro lordi l'anno. Cercheremo di farlo nei prossimi anni. E' chiaro però che vogliamo che tutto venga discusso prima e non accettiamo di ritrovarci norme scritte di cui non avevamo discusso preventivamente come l’articolo 18 sulla tassazione delle imprese".

Sulle pensioni "siamo sempre disponibili a discutere tenendo conto della tenuta dei conti pubblici. Se la Lega si lamenta dovrebbe parlarne con il ministro Giorgetti, e non con altri, visto che è stato il Mef a inserire questa norma sulla previdenza nella Legge di Bilancio. Non è certo un'urgenza, ne riparleremo più avanti con disponibilità al confronto", conclude.

