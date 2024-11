Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Mettere un revisore dei conti nominato dal Tesoro all’interno delle aziende che ricevono sussidi statali è una norma che non ci piace affatto e ricorda vecchie impostazioni poco liberali che non ci soddisfano. Antonio Tajani ha chiesto per questo spiegazioni al Ministro Giorgetti il quale è convenuto sul fatto che questa norma vada eliminata". Così il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite a RaiNews24 – Lo Specchio dei Tempi.