

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "L’unico a criticare il pacchetto di misure economiche del governo è Landini, che ormai parla più da leader politico della sinistra che da sindacalista e come sempre, la proposta della sinistra è una: mettere le mani nelle tasche degli italiani con una bella patrimoniale. Il governo ha scelto una strada diversa: quella di aiutare concretamente chi lavora. Con la defiscalizzazione degli aumenti contrattuali stiamo dando un segnale importante e tangibile. È una misura che fa bene ai lavoratori e che è stata riconosciuta anche dal segretario della Uil, Bombardieri". Così Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, ospite a Tagadà

"Questo è fare politica economica con i piedi per terra. Abbiamo ridotto l’Irpef per i redditi più bassi e stabilizzato la riduzione del cuneo fiscale. Abbiamo eliminato tasse dannose come la plastic e la sugar tax. E soprattutto, non abbiamo scaricato l’inflazione sui cittadini, intervenendo per evitare nuovi aggravi. Sappiamo che le risorse non sono infinite, ma ogni euro speso deve servire a sostenere chi produce, chi assume, chi investe. Da Forza Italia, e da tutto il governo, continuerà a venire una sola ricetta: meno tasse, più crescita", conclude.

